«Бёрнли» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В шестом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бёрнли - Манчестер Юнайтед
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Протокол игры
|45'Фернандеш Бруну (0:1)
Траффорд Джеймс•Робертс Коннор II•Аль-Дахиль Амин•Бейер Джордан•Тэйлор Чарли•Каллен Джош•Браунхилл Джош•Гудмундссон Йоханн20' (Ндайишимий Майк (20') •Ремзи Аарон•Колеошо Лука•Амдуни Зеки
Онана Андре•Далот Диогу• 13'Линделоф Виктор•Эванс Джонни•Регилон Серхио•Каземиро Карлос•Мактоминай Скотт•Фернандеш Бруну•Межбри Ханнибал•Рэшфорд Маркус•Хёйлунн Расмус
23 сентября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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