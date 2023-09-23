Собослаи: «Я долго работал для того, чтобы стать игроком «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал о том, что ему пришлось сделать ради трансфера на «Энфилд». Напомним, венгерский футболист перебрался в команду Юргена Клоппа минувшим летом из «РБ Лейпцига» за 70 миллионов евро.

«Я долго работал для того, чтобы стать игроком «Ливерпуля». Думаю, играть за такой клуб – это мечта для любого футболиста. Это один из величайших футбольных клубов планеты», – цитирует Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».

22-летний Собослаи в первых пяти турах Английской премьер-лиги отметился одним забитым голом. Футболист способен сыграть как в центре, так и на фланге атакующей линии.