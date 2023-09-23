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Гвардиола: «Если будете критиковать Холанна, потом вам придётся извиняться»

23 Сентября 2023 • 11:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
1 1.15 X 8.50 2 19.00
Через 3 ч. 36 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал не критиковать нападающего Эрлинга Холанна. Напомним, после первых пяти туров Английской премьер-лиги на счету норвежца семь голов и одна результативная передача.

«По поводу Холанна могу посоветовать вам просто не критиковать его. Вы можете критиковать центральных защитников, фуллбеков, тренера, но не нападающего, который забивает голы. Если вы будете его критиковать, вам потом придётся перед ним извиняться. Вы знаете, что он заставит это сделать своими действиями на поле», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне Холанн забил 36 голов в АПЛ и установил новый рекорд.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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