Гвардиола: «Альварес всегда остаётся таким, какой есть, он фантастический игрок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил нападающего Хулиана Альвареса за характер.

«Альварес – фантастический игрок. Он всегда остаётся таким, какой есть. Вне зависимости от того, является ли он чемпионом мира или нет, вне зависимости от того, играет он или нет. Когда Хулиан не выходит на поле, он показывает идеальную долю недовольства. При этом Альварес всегда готов воспользоваться возможностью. Он отличный игрок», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Альварес в новом сезоне провёл пять матчей в Английской премьер-лиге, где записал на свой актив два гола и три результативные передачи.