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Сэвидж раскритиковал летние трансферы «Манчестер Юнайтед»

23 Сентября 2023 • 11:22 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
1 4.50 X 4.40 2 1.70
Через 8 ч. 36 мин.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Робби Сэвидж оценил летнюю трансферную кампанию команды. Валлиец считает, что манкунианцы могли усилиться куда более качественными исполнителями.

«Разве Маунт лучше Беллингема, Райса или того же Макаллистера? Все эти игроки летом сменили свои клубы. Я считаю Расмуса Хёйлунна отличным игроком, но разве он находится на том же уровне, что и Гарри Кейн?», – цитирует Сэвиджа Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» потерпел целых три поражения в первых пяти турах Английской премьер-лиги. Скоро манкунианцы получат шанс набрать очки в матче против «Бёрнли».

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Манчестер Юнайтед Робби Сэвидж Мэйсон Маунт Расмус Хёйлунн
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
23 Сентября 2023 в 12:21
Сэвидж начал свою карьеру в качестве игрока молодёжного и резервного состава в «Манчестер Юнайтед». Он играл в молодёжной команде победителей Кубка Англии 1992 года, а затем подписал профессиональный контракт, но за первую команду так и никогда и не сыграл...(Википедия)..и вот эта субстанция что то вякает от имени МЮ??? Амиль Гусейнов,учите матчасть перед ваянием статеек!!
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