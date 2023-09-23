Сэвидж раскритиковал летние трансферы «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Робби Сэвидж оценил летнюю трансферную кампанию команды. Валлиец считает, что манкунианцы могли усилиться куда более качественными исполнителями.

«Разве Маунт лучше Беллингема, Райса или того же Макаллистера? Все эти игроки летом сменили свои клубы. Я считаю Расмуса Хёйлунна отличным игроком, но разве он находится на том же уровне, что и Гарри Кейн?», – цитирует Сэвиджа Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» потерпел целых три поражения в первых пяти турах Английской премьер-лиги. Скоро манкунианцы получат шанс набрать очки в матче против «Бёрнли».