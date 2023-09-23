Почеттино – о Джексоне: «Вспомните Винисиуса, который заиграл на топ-уровне лишь спустя 3 года»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино попросил болельщиков запастись терпением по отношению к нападающему Николасу Джексону. Напомним, за пять туров Английской премьер-лиги сенегалец отметился одним голом в ворота «Лутона».

«Джексон молодой, ему ещё предстоит многому научиться. В будущем он будет фантастическим игроком. Сейчас ему нужно быть более расслабленным перед чужими воротами. Вспомните Винисиуса, который заиграл на топ-уровне лишь спустя 3 года», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Джексон перебрался в «Челси» минувшим летом из «Вильярреала» за отступные в районе 37 миллионов евро.