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Алькантара может стать одноклубником Захаряна слухи

23 Сентября 2023 • 10:53 Комментировать

32-летний полузащитник Тьяго Алькантара, который связан контрактными обязательствами с «Ливерпулем», может сменить Туманный Альбион на Испанию. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах опытного хавбека заинтересован «Реал Сосьедад», цвета которого защищает россиянин Арсен Захарян. Клуб может попытаться подписать Тьяго в январское трансферное окно.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Алькантара сыграл 18 матчей, в которых получил три предупреждения. Срок действующего контракта испанца с ливерпульским грандом рассчитан до конца июня следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Реал Сосьедад Тьяго Алькантара
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