32-летний полузащитник Тьяго Алькантара, который связан контрактными обязательствами с «Ливерпулем», может сменить Туманный Альбион на Испанию. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах опытного хавбека заинтересован «Реал Сосьедад», цвета которого защищает россиянин Арсен Захарян. Клуб может попытаться подписать Тьяго в январское трансферное окно.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Алькантара сыграл 18 матчей, в которых получил три предупреждения. Срок действующего контракта испанца с ливерпульским грандом рассчитан до конца июня следующего года.