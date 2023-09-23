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Почеттино: «Сказал Джексону, что он может подвести команду своими жёлтыми карточками»

23 Сентября 2023 • 10:40 Комментировать
Челси
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о проблемах с дисциплиной нападающего Николаса Джексона. Напомним, сенегалец в первых пяти турах АПЛ получил четыре жёлтые карточки. Ещё одно предупреждение до конца первого круга будет означать, что форвард пропустит следующую игру из-за дисквалификации.

«Я сказал ему: «Ник, ты получил 4 жёлтые карточки за претензии к судье. Ты должен получать их за другие действия». Джексон получил очень дешёвые карточки, однажды он может подвести команду, если продолжит в том же духе. Он сказал, что понял меня», – отметил Почеттино на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Николас Джексон
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