Эмери: «Челси» – хорошая команда с хорошим тренером»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с лондонским «Челси» в рамках Английской премьер-лиги. Матч состоится завтра в 16:00 но «Стэмфорд Бридж».

«Челси» – очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Предварительно они находились в числе претендентов на финиш в топ-7 в чемпионате. Как бы там ни было, нам предстоит сыграть сложный матч», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Напомним, после первых пяти туров Английской премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 9 очков. В то же время на счету у «Челси» на 4 пункта меньше. Команда Маурисио Почеттино уже потерпела два поражения и дважды сыграла вничью.