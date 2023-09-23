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Эмери: «Челси» – хорошая команда с хорошим тренером»

23 Сентября 2023 • 10:26 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1 1.88 X 4.00 2 3.90
24.09 16:00

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с лондонским «Челси» в рамках Английской премьер-лиги. Матч состоится завтра в 16:00 но «Стэмфорд Бридж».

«Челси» – очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Предварительно они находились в числе претендентов на финиш в топ-7 в чемпионате. Как бы там ни было, нам предстоит сыграть сложный матч», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Напомним, после первых пяти туров Английской премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 9 очков. В то же время на счету у «Челси» на 4 пункта меньше. Команда Маурисио Почеттино уже потерпела два поражения и дважды сыграла вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Унаи Эмери Астон Вилла
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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