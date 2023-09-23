Экс-игрок «Ливерпуля» Коллимор назвал проблему Мудрика

Экс-футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор высказался об украинце Михаиле Мудрике, неудачно выступающем за лондонский «Челси».

«Не стоит забывать, что это еще молодой футболист. Пока он потерпел большую неудачу. Но Мудрик еще может реализовать свой потенциал. Ему всего 22 года. Михаилу нужно как можно больше играть, прежде чем «Челси» сможет рассчитывать на то, что он станет футболистом основы. Пока ему не хватает опыта», - передает слова Коллимора Vince Tm.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» за 70 миллионов евро. В составе «синих» он провел 21 встречу, отметившись двумя голевыми передачами.