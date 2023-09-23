Назван лидер по продажам футболок в «Ливерпуле» - это не Салах

На официальной странице фан-шопа «Ливерпуля» в социальных сетях опубликовали статистику по продажам футболок в период с 29 мая по 10 сентября. Лидером является новичок мерсисайдского коллектива Доминик Собослаи, которого «красные» приобрели летом у немецкого «РБ Лейпцига» за 70 миллионов евро.

На втором месте расположился египетский форвард и лидер атаки команды Мохамед Салах. Топ-3 по продажам футболок замкнул еще один новичок «Ливерпуля» Алексис Макаллистер, перебравшийся из «Брайтона».

Ближайший поединок подопечные Юргена Клоппа сыграют против лондонского «Вест Хэма» 24 сентября.