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Де Хеа отказал Роналду на приглашение в «Аль-Наср»

23 Сентября 2023 • 08:17 Комментировать

Известный испанский вратарь Давид де Хеа, который сейчас находится в статусе свободного агента, имел вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Согласно информации журналистов 90min, подписать 32-летнего голкипера хотел «Аль-Наср». Звезда команды Криштиану Роналду лично пытался убедить Давида присоединиться к саудовскому коллективу, но де Хеа решил искать варианты трудоустройства в Европе.

Испанец покинул «Манчестер Юнайтед» минувшим летом в связи с истечением срока действия контракта. В составе «красных дьяволов» вратарь провел 545 поединков, пропустил 590 мячей и 190 раз сыграл на ноль.

Де Хеа имеет три варианта продолжения карьеры

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Давид Де Хеа Аль-Наср Эр-Рияд
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