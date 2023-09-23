Клопп отреагировал на свой рекорд в «Ливерпуле»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал юбилейную победу во главе «красных» в еврокубках. Под его руководством мерсисайдцы выиграли 50 матчей.

«Команда провела много матчей в Европе. Хорошо, что одержали так много побед, мы вышли в четыре финала за это время. Это отличное достижение. Думаю, я смог добиться такого результата, поскольку количество игр в еврокубках увеличилось. Это главная причина», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба клуба.

Юрген занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

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