Бадьяшиль вернулся в общую группу «Челси»

22-летний французский защитник Бенуа Бадьяшиль возобновил тренировочные занятия в общей группе лондонского «Челси», об этом рапортует пресс-служба «пенсионеров».

Как информирует клуб, футболист полностью восстановился после повреждения подколенного сухожилия, которое получил в конце весны. Однако пока неизвестно, когда Бенуа сможет вернуться на футбольное поле.

Бадьяшиль перебрался в лондонский клуб из «Монако» зимой 2023 года. Защитник поучаствовал в 11 поединках за английскую команду, отметившись одним забитым мячом.

Ближайший матч «Челси» сыграет против «Астон Виллы».