Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» готов продать ло Чельсо зимой – интерес к игроку проявляла «Барселона»

23 Сентября 2023 • 03:13 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 1.70 X 4.40 2 4.70
24.09 16:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо может сменить клуб по ходу сезона.

Минувшим летом аргентинец был трансферной целью «Барселоны», однако каталонцы так и не сделали предложения, поскольку посчитали запросы «шпор» слишком высокими. По информации Football Insider, «Тоттенхэм» будет готов продать ло Чельсо в январе. 27-летний игрок не проходит в основной состав команды Анге Постекоглу в нынешней кампании.

Действующий контракт Джовани ло Чельсо с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года. Если верить источнику, лондонский клуб оценивает хавбека в 12 млн фунтов стерлингов (почти 14 млн евро).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Джовани Ло Чельсо трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.09.23 в 17:00
Лутон Таун Лутон Таун
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3.45 3.40 2.24
Видео
23.09.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1.90 3.60 4.40
Видео
23.09.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.19 7.80 16.00
Видео
23.09.23 в 19:30
Брентфорд Брентфорд
Эвертон Эвертон
1.82 3.90 4.40
Видео
23.09.23 в 22:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
5.20 4.30 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
03:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов продать ло Чельсо зимой – интерес к игроку проявляла «Барселона»
02:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Доку похож на Стерлинга и Сане»
02:17 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо ответил на вопрос о нехватке игровой практики в «Арсенале»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Клубы из Саудовской Аравии сохраняют интерес к Алькантаре слухи
01:47 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер оценивает де Брёйне выше Модрича
01:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал проблему «Манчестер Юнайтед» в матче с «Баварией»
01:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Тьяго Силва остался в «Челси», потому что хотел этого»
01:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил уровень Эдегора
01:02 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает, что Энцо Фернандес не готов носить капитанскую повязку в «Челси» слухи
00:49 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Игроки – не роботы»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ поспорят за восходящую звезду из Норвегии слухи
22 Сентября
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и Александер-Арнольд договорились о новом контракте слухи
23:24 · Англия. Премьер-лига
Эванс: «Возможно, Онана был слишком суров к себе после матча с «Баварией»
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов предложить новый контракт Алькантаре
22:55 · Англия. Премьер-лига
​Ливерпуль – Вест Хэм: прогноз на матч чемпионата Англии – 24 сентября 2023
Все новости
Рекомендуем