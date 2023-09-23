«Тоттенхэм» готов продать ло Чельсо зимой – интерес к игроку проявляла «Барселона»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо может сменить клуб по ходу сезона.

Минувшим летом аргентинец был трансферной целью «Барселоны», однако каталонцы так и не сделали предложения, поскольку посчитали запросы «шпор» слишком высокими. По информации Football Insider, «Тоттенхэм» будет готов продать ло Чельсо в январе. 27-летний игрок не проходит в основной состав команды Анге Постекоглу в нынешней кампании.

Действующий контракт Джовани ло Чельсо с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года. Если верить источнику, лондонский клуб оценивает хавбека в 12 млн фунтов стерлингов (почти 14 млн евро).