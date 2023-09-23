Гвардиола: «Доку похож на Стерлинга и Сане»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о способностях Жереми Доку.

«Горожане» приобрели 21-летнего вингера у «Ренна» в августе за 60 млн евро. В матче прошлого тура Премьер-лиги против «Вест Хэма» (3:1) бельгиец забил свой первый гол за новую команду.

«Жереми действительно здорово адаптируется, он прекрасный парень. У него есть особые навыки, он очень опасен в чужой трети поля, и мы стараемся этим пользоваться. Доку – очень взрывной игрок, быстро преодолевающий короткие дистанции, чем очень похож на Лероя [Сане] и Рахима [Стерлинга]», – передаёт BeanymanSports слова Гвардиолы.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Ноттингем Форест». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.