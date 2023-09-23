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Жоржиньо ответил на вопрос о нехватке игровой практики в «Арсенале»

23 Сентября 2023 • 02:17 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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24.09 16:00

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо заявил, что не переживает из-за редких появлений на поле.

Итальянец принял участие в четырёх матчах «канониров» в текущем сезоне, но во всех случаях выходил на замену в концовке встреч.

«Во всех командах, в которых я выступал, мне приходилось бороться за место в основе. Только в «Челси» я сразу попал в старт, но там был Сарри, уже знавший меня по «Наполи». Мне нравятся такие вызовы, я к этому готов. Самое главное – это команда. Конечно, я хочу внести свой вклад, как и все игроки. У нас очень качественный состав, и у каждого будет шанс проявить себя», – цитирует Football Italia 32-летнего хавбека.

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Арсенал Лондон Жоржиньо
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