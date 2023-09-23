Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Испанский футболист, если верить слухам, отказал саудовскому клубу прошедшим летом. Тем не менее, по сведениям инсайдера Экрема Конура, представители чемпионата Саудовской Аравии по-прежнему рассчитывают переманить Алькантару в свои ряды в обозримом будущем. Действующий контракт 32-летнего игрока с «Ливерпулем» истекает в конце июня следующего года.

Руководство мерсисайдцев рассматривает возможность продления контракта Тьяго, о чём сообщалось ранее. В настоящий момент испанец недоступен для участия в матчах, поскольку не набрал форму после очередной травмы.