Макаллистер оценивает де Брёйне выше Модрича

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер ответил на вопрос о звёздных коллегах по амплуа.

Аргентинского футболиста попросили выбрать между Кевином де Брёйне, Андресом Иньестой и Лукой Модричем: «Сначала Иньеста, затем – де Брёйне, потом – Модрич», – цитирует Goal 24-летнего чемпиона мира, в июле перебравшегося в «Ливерпуль» из «Брайтона».

39-летний Андрес Иньеста в настоящее время выступает за «Эмирейтс» (ОАЭ), Лука Модрич, недавно отметивший 38-летие, по-прежнему защищает цвета мадридского «Реала», а Кевин де Брёйне принадлежит «Манчестер Сити» – бельгиец не сыграет до зимы из-за травмы, полученной на старте сезона.