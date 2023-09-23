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Макаллистер оценивает де Брёйне выше Модрича

23 Сентября 2023 • 01:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
1 1.15 X 8.50 2 19.00
Через 13 ч. 7 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер ответил на вопрос о звёздных коллегах по амплуа.

Аргентинского футболиста попросили выбрать между Кевином де Брёйне, Андресом Иньестой и Лукой Модричем: «Сначала Иньеста, затем – де Брёйне, потом – Модрич», – цитирует Goal 24-летнего чемпиона мира, в июле перебравшегося в «Ливерпуль» из «Брайтона».

39-летний Андрес Иньеста в настоящее время выступает за «Эмирейтс» (ОАЭ), Лука Модрич, недавно отметивший 38-летие, по-прежнему защищает цвета мадридского «Реала», а Кевин де Брёйне принадлежит «Манчестер Сити» – бельгиец не сыграет до зимы из-за травмы, полученной на старте сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Сити Андрес Иньеста Лука Модрич Кевин де Брёйне Алексис Макаллистер
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