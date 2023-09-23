Тен Хаг назвал проблему «Манчестер Юнайтед» в матче с «Баварией»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, чего не хватало команде в недавнем матче Лиги чемпионов против «Баварии».

Встреча, прошедшая в среду в Мюнхене, завершилась поражением английского коллектива со счётом 3:4.

«Команда недостаточно усердно бегала в матче против «Тоттенхэма», в прошлом сезоне такое тоже случалось. Однако, если говорить об игре с «Баварией», думаю, в этом плане мы сделали всё возможное. Проблема заключалась в том, что игроки, как мне кажется, не всегда совершали рывки в нужный момент», – поведал тен Хаг на пресс-конференции накануне матча Премьер-лиги против «Бёрнли».