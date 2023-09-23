Почеттино: «Тьяго Силва остался в «Челси», потому что хотел этого»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино высказался о ветеране команды Тьяго Силве.

22 сентября бразилец отметил 39-летие. В феврале Силва продлил контракт с «Челси» до середины 2024 года, а летом решил остаться в клубе, несмотря на различные слухи.

«Тьяго Силва остался здесь, потому что хотел остаться. Он был нужен клубу, поэтому с ним был подписан новый контракт. Тьяго отлично знал о проекте, когда заключал договор», – цитирует журналист Скотт Троттер главного тренера «синих», ответившего на вопросы СМИ в преддверии воскресного поединка с «Астон Виллой».

В текущем сезоне Тьяго Силва отыграл без замен во всех пяти матчах «Челси» в Премьер-лиге.