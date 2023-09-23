Гвардиола оценил уровень Эдегора

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике «Арсенала» Мартине Эдегоре.

24-летний норвежец недавно заключил с «канонирами» новый контракт. Журналисты попросили рулевого «горожан» прокомментировать важную новость из стана конкурента за чемпионство: «Эдегор – исключительный игрок. Он отлично устроился в «Арсенале» и стал капитаном, потому что стабильно показывает хорошую игру и важен за пределами поля. Он идеально вписывается в футбол Артеты. По-настоящему классный игрок», – приводит BeanymanSports слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» примет на своём поле «Ноттингем Форест» в субботу, а «Арсенал» сыграет дома с «Тоттенхэмом» в воскресенье.