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Гвардиола оценил уровень Эдегора

23 Сентября 2023 • 01:12 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
1 1.15 X 8.50 2 19.00
Через 15 ч. 5 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике «Арсенала» Мартине Эдегоре.

24-летний норвежец недавно заключил с «канонирами» новый контракт. Журналисты попросили рулевого «горожан» прокомментировать важную новость из стана конкурента за чемпионство: «Эдегор – исключительный игрок. Он отлично устроился в «Арсенале» и стал капитаном, потому что стабильно показывает хорошую игру и важен за пределами поля. Он идеально вписывается в футбол Артеты. По-настоящему классный игрок», – приводит BeanymanSports слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» примет на своём поле «Ноттингем Форест» в субботу, а «Арсенал» сыграет дома с «Тоттенхэмом» в воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Мартин Эдегор
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