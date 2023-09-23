Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пока не видит Энцо Фернандеса капитаном команды.

В матче прошлого тура Премьер-лиги против «Борнмута» (0:0) капитанская повязка досталась Конору Галлахеру. На эту роль также рассматривался Энцо Фернандес, однако, по данным журналиста Ноа Робсона, наставник лондонцев отдал предпочтение местному воспитаннику, поскольку аргентинский хавбек не говорит по-английски. Для Почеттино важно, чтобы капитан команды мог поддерживать связь со всеми одноклубниками.

Напомним, что первым капитаном «Челси» является Рис Джеймс, отсутствующий из-за травмы.