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Почеттино считает, что Энцо Фернандес не готов носить капитанскую повязку в «Челси» слухи

23 Сентября 2023 • 01:02 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
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24.09 16:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пока не видит Энцо Фернандеса капитаном команды.

В матче прошлого тура Премьер-лиги против «Борнмута» (0:0) капитанская повязка досталась Конору Галлахеру. На эту роль также рассматривался Энцо Фернандес, однако, по данным журналиста Ноа Робсона, наставник лондонцев отдал предпочтение местному воспитаннику, поскольку аргентинский хавбек не говорит по-английски. Для Почеттино важно, чтобы капитан команды мог поддерживать связь со всеми одноклубниками.

Напомним, что первым капитаном «Челси» является Рис Джеймс, отсутствующий из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Конор Галлахер Энцо Фернандес
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