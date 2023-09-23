Тен Хаг: «Игроки – не роботы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о дисциплине в команде.

Согласно слухам, недавно распространившимся в прессе, некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны нидерландским наставником, который, по их мнению, перебирает с критикой.

«Я подталкиваю команду, требую от неё добиваться целей, но игроки – люди, а не роботы. Я пытаюсь выяснить, почему возникают проблемы, пытаюсь найти решения. Я стараюсь мотивировать футболистов выполнять свою работу», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «красных дьяволов».

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч Премьер-лиги против «Бёрнли».