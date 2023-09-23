Вингер «Брюгге» Антонио Нуса заинтересовал ведущие клубы Английской премьер-лиги.

18-летний футболист дебютировал за сборную Норвегии в недавнем товарищеском матче против Иордании, отметившись забитым мячом, а позднее стал автором двух голевых передач в поединке отбора Евро-2024 против соперников из Грузии. Согласно сведениям Daily Express, на восходящую звезду претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед». «Брюгге» оценивает норвежца примерно в 35 млн евро.

Антонио Нуса записал себе в актив два забитых мяча и три ассиста в 11 встречах за «Брюгге» в текущей кампании.