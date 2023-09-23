Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три гранда АПЛ поспорят за восходящую звезду из Норвегии слухи

23 Сентября 2023 • 00:38 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
1 4.50 X 4.40 2 1.70
Через 20 ч. 5 мин.

Вингер «Брюгге» Антонио Нуса заинтересовал ведущие клубы Английской премьер-лиги.

18-летний футболист дебютировал за сборную Норвегии в недавнем товарищеском матче против Иордании, отметившись забитым мячом, а позднее стал автором двух голевых передач в поединке отбора Евро-2024 против соперников из Грузии. Согласно сведениям Daily Express, на восходящую звезду претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед». «Брюгге» оценивает норвежца примерно в 35 млн евро.

Антонио Нуса записал себе в актив два забитых мяча и три ассиста в 11 встречах за «Брюгге» в текущей кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Антонио Нуса трансферы футбола - лето 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.09.23 в 17:00
Лутон Таун Лутон Таун
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3.45 3.40 2.24
Видео
23.09.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1.90 3.60 4.40
Видео
23.09.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.19 7.80 16.00
Видео
23.09.23 в 19:30
Брентфорд Брентфорд
Эвертон Эвертон
1.82 3.90 4.40
Видео
23.09.23 в 22:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
5.20 4.30 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
01:47 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер оценивает де Брёйне выше Модрича
01:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал проблему «Манчестер Юнайтед» в матче с «Баварией»
01:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Тьяго Силва остался в «Челси», потому что хотел этого»
01:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил уровень Эдегора
01:02 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает, что Энцо Фернандес не готов носить капитанскую повязку в «Челси» слухи
00:49 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Игроки – не роботы»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ поспорят за восходящую звезду из Норвегии слухи
22 Сентября
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и Александер-Арнольд договорились о новом контракте слухи
23:24 · Англия. Премьер-лига
Эванс: «Возможно, Онана был слишком суров к себе после матча с «Баварией»
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов предложить новый контракт Алькантаре
22:55 · Англия. Премьер-лига
​Ливерпуль – Вест Хэм: прогноз на матч чемпионата Англии – 24 сентября 2023
22:54 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Тоттенхэм» достойно справляется без Кейна»
22:43 · Англия. Премьер-лига
Гильфи Сигурдссон сыграл в официальном матче впервые за два года
22:32 · Англия. Премьер-лига
Челси – Астон Вилла: прогноз на матч чемпионата Англии – 24 сентября 2023
22:24 · Англия. Премьер-лига
Эллиотт: «Гравенберх показал невероятный уровень»
Все новости
Рекомендуем