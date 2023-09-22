Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд близок к заключению нового контракта с клубом.

24-летний футболист выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы подколенного сухожилия, полученного в матче против «Астон Виллы». Тем временем, как докладывает Football Insider, «Ливерпуль» достиг принципиальной договорённости с англичанином о продлении трудового соглашения. Нынешний контракт воспитанника «красных» рассчитан до середины 2025 года.

Трент Александер-Арнольд принял участие в четырёх матчах команды Юргена Клоппа в текущем сезоне, отметившись одним голевым пасом. В общей сложности на счету игрока 16 голов и 73 ассиста в 277 поединках за «Ливерпуль».