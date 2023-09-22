«Ливерпуль» готов предложить новый контракт Алькантаре

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может продлить контракт с клубом.

В минувшее трансферное окно 32-летний футболист был связан с интересом клубов из Саудовской Аравии и Турции, но остался в «Ливерпуле». Действующий контракт испанца истекает по окончании текущего сезона, и его будущее остаётся неопределённым из-за частых травм. Как сообщает Caught Offside, в «Ливерпуле» готовы предложить хавбеку новое соглашение. Дата старта переговоров пока неизвестна, поскольку сейчас игрок полностью сосредоточен на восстановлении физических кондиций.

Тьяго Алькантара ещё не появлялся на поле в нынешней кампании. Воспитанник «Барселоны» представляет цвета «Ливерпуля» с сентября 2020 года.