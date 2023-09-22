Постекоглу: «Тоттенхэм» достойно справляется без Кейна»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, как команда обходится без Гарри Кейна.

Лидер сборной Англии покинул ряды «шпор» в августе, решившись на переход в мюнхенскую «Баварию».

«Кейн был очень важной фигурой для «Тоттенхэма», поэтому такая потеря, конечно, может оставлять после себя определённую пустоту. Мы стараемся сосредоточиться на будущем, на тех игроках, которые у нас есть, и сейчас я очень доволен тем, как мы справляемся. Люди могут не видеть этого, но заменить, возможно, лучшего футболиста в истории клуба – нелёгкая задача, и нам пока неплохо это удаётся», – цитирует Goal Постекоглу.