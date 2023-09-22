Гильфи Сигурдссон сыграл в официальном матче впервые за два года

34-летний экс-капитан сборной Исландии, бывший игрок «Рединга», «Хоффенхайма», «Тоттенхэма», «Суонси» и «Эвертона» Гильфи Сигурдссон вышел на футбольное поле впервые за более чем два года. С осени 2023 года исландец принадлежит датскому клубу «Лонгбю», что играет в высшем дивизионе чемпионата страны.

Напомним, что более двух лет назад Сигурдссона арестовали по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. Два года игрок находился под следствием, однако доказать его виновность правоохранители так и не смогли и минувшей весной в апреле все обвинения с футболиста были сняты.