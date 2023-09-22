Эллиотт: «Гравенберх показал невероятный уровень»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт высоко оценил выступление Райана Гравенберха в матче Лиги Европы.

Нидерландский новичок «красных» впервые вышел в стартовом составе в поединке группового этапа Лиги Европы с австрийским ЛАСК, в котором коллектив Юргена Клоппа одержал победу со счётом 3:1. 21-летний хавбек записал себе в актив результативную передачу.

«Это было невероятно. Мы знаем, какую динамику Райан способен привносить в игру полузащиты, и он наглядно это продемонстрировал. Он был великолепен, как и Эндо», – цитирует Эллиотта пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, что Гравенберх перешёл в стан мерсисайдцев из «Баварии» в последний день летнего трансферного окна.