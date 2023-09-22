Хау: «Мы должны дать Тонали время»

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау высказался об адаптации Сандро Тонали.

Итальянский полузащитник пополнил ряды «сорок» в июле, перебравшись из «Милана». Трансфер обошёлся английскому клубу более чем в 60 млн евро, не учитывая бонусы.

«Я хочу, чтобы Тонали был собой, показывал великолепную технику и атлетизм, которые у него есть. Нам нужно дать ему время. У меня нет сомнений в том, что мы сможем выжать из его качеств максимум, но нам нужно быть терпеливыми с Сандро», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Хау.

В активе Сандро Тонали один забитый мяч в пяти матчах за «Ньюкасл». 24 сентября команда сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в поединке шестого тура Премьер-лиги.