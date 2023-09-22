Клопп: «Ливерпуль» движется в правильном направлении»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что клуб находится на верном пути.

После неудачного прошлого сезона «красные» значительно обновили состав в летнее трансферное окно. В новом розыгрыше Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 13 очков после пяти туров.

«Меня очень радует наше текущее положение, наша новая энергия. Думаю, сейчас мы движемся в правильном направлении, и это действительно важно», – приводит пресс-служба «Ливерпуля» слова немецкого специалиста.

24 сентября коллектив Юргена Клоппа сыграет на своём поле против «Вест Хэма» в матче шестого тура чемпионата Англии.