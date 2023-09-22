Артета назвал главную сильную сторону Эдегора

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, за что больше всего ценит полузащитника Мартина Эдегора.

24-летний капитан «канониров» заключил с клубом новый контракт, срок которого рассчитан до 2028 года.

«Неважно, следишь ты за ним или нет, но он всегда всё делает правильно. В этом главная сила Мартина, и он всегда готовится наилучшим образом, чтобы выложиться по максимуму», – цитирует Football Daily испанского рулевого.

Мартин Эдегор принадлежит «Арсеналу» с 2021 года, ранее он выступал за лондонцев на правах аренды из мадридского «Реала». В текущем сезоне норвежец забил три гола в семи матчах.