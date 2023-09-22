Жоржиньо оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо высказался о перспективах своей команды.

«Канониры» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после пяти туров, имея в своём активе 13 набранных очков.

«Нам необходимо продолжать в том же духе. Думаю, что мы находимся на правильном пути. Сезон только начался, впереди много матчей, будет очень непросто. Необходимо сохранять уверенность и усердно работать. Посмотрим, чего мы сможем достичь, но, думаю, у «Арсенала» хорошие шансы выиграть чемпионский титул», – цитирует журналист Джанлука ди Марцио итальянского хавбека.