​Гвардиола сообщил хорошие новости о Бернарду Силве

Травма полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы оказалась несерьёзной. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Это небольшая травма. Он пропустит неделю, может, десять дней», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Почему у нас много травм? Мы играем много матчей. Было бы меньше игр, было бы меньше травм», - отметил испанский тренер.

В субботу «Манчестер Сити» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». Игра стартует в 17:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» выиграл все пять прошедших матчей в этом сезоне Премьер-лиги.