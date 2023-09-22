Молодой игрок «Байера» стал самым дорогим в Лиге Европы

Молодой полузащитник атаки «Байера» Флориан Вирц признан Transfermakrt самым дорогостоящим футболистом текущего розыгрыша Лиги Европы УЕФА. По оценке портала он стоит 85 млн евро.

Второе место занимает Луис Диас из «Ливерпуля» - 75 млн евро. На Третье делят его одноклубники – форвард Дарвин Нуньес, полузащитник Алексис Макаллистер, форвард Мохамед Салах и защитник Трент Александер-Арнольд. Каждый из них оценивается в 65 млн евро.

Напомним, ранее мы сообщали имя самого дорогостоящего игрока Лиги конференций – он дешевле Вирца на 25 млн евро.

Отметим, что леверкузенцы в своём первом матче на турнире разгромили шведский «Хеккен» (4:0), а мерсисайдцы уверенно обыграли австрийский ЛАСК на выезде - 3:1.