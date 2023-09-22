Самый дорогой игрок Лиги конференций стоит 60 млн евро

Назван самый дорогостоящий футболист на начало текущего, третьего по счёту розыгрыша Лиги конференций УЕФА. Это форвард «Лилля» Джонатан Дэвид – его стоимость авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 60 млн евро.

Сразу шесть (!) следующих позиций рейтинга застолбили за собой игроки «Астон Виллы» - Мусса Диаби (50 млн евро), Пау Торрес (45 млн), Джейкоб Рэмзи (42 млн), Дуглас Луис (40 млн), Олли Уоткинс (40 млн) и Бубакар Камара (30 млн). Восьмое место полузащитника «Фиорентины» Николаса Гонсалеса – тоже 30 млн.

Напомним, что победителями двух прошлых розыгрышей ЛК являются «Рома» (2022) и «Вест Хэм» (2023).