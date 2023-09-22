Артета рассказал о состоянии травмированного Мартинелли

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии одного из своих травмированных игроков – Габриэла Мартинелли.

«Мы всё ещё оцениваем его состояние. Посмотрим, сможет ли он сыграть против «Тоттенхэма» или нет. Наш медицинский штаб делает всё возможное, чтобы дать шанс Габи сыграть», - цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

Напомним, что «канониры» потеряли молодого бразильца в пятом туре АПЛ во время игры против «Эвертона». Сначала Мартинелли забил гол в ворота «ирисок» (который позже был отменён), а после сел на газон и не смог продолжить игру. Заменил на поле молодого футболиста Леандро Троссар, который своим голом подарил вице-чемпиону Англии во втором тайме победу - 1:0.

В шестом туре Премьер-лиги «Арсенал» примет дома «Тоттенхэм». Игра состоится в воскресенье, 24 сентября.