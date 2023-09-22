Артета признался, что ему было тяжело отказаться от Ремсдейла

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился комментарием о вратаре команды Аароне Ремсдейле.

Напомним, последние два сезона 25-летний британец был основным голкипером «канониров», однако он не попал в стартовый состав в двух минувших играх. Вместо него на поле выходил новичок команды Давид Райя.

«Конечно, было сложно отказаться от Ремсдейла. Но и с другими игроками это делать непросто. Он исключительный персонаж, мы знаем его харизму и ауру, которая царит вокруг него», — цитирует тренера Football London.

В текущем сезоне Ремсдейл провел пять матчей во всех турнирах и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.