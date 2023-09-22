Артета ответил, повлияет ли уход Кейна на атакующий потенциал «Тоттенхэма»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета считает, что уход нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» не повлияет на атакующий потенциал команды.

«У них есть много других качеств и много других игроков, которые способны сделать разницу на поле и изменить ситуацию», — приводит слова Артеты Football London.

Напомним, в летнее трансферное окно главный голеадор «Тоттенхэма» последних лет Гарри Кейн покинул клуб и перебрался в мюнхенскую «Баварию».

Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоится в воскресенье, 24 сентября. Старт поединка шестого тура Английской премьер-лиги запланирован на 16:00 по московскому времени.