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Артета ответил, повлияет ли уход Кейна на атакующий потенциал «Тоттенхэма»

22 Сентября 2023 • 19:29 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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24.09 16:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета считает, что уход нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» не повлияет на атакующий потенциал команды.

«У них есть много других качеств и много других игроков, которые способны сделать разницу на поле и изменить ситуацию», — приводит слова Артеты Football London.

Напомним, в летнее трансферное окно главный голеадор «Тоттенхэма» последних лет Гарри Кейн покинул клуб и перебрался в мюнхенскую «Баварию».

Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоится в воскресенье, 24 сентября. Старт поединка шестого тура Английской премьер-лиги запланирован на 16:00 по московскому времени.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Арсенал Лондон Микель Артета Гарри Кейн
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