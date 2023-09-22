Петер Шмейхель: «У «Манчестер Сити» нет конкурентов за чемпионство»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель уверен, что в текущем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» вновь ожидает чемпионский титул. Он не видит в «Ливерпуле» и «Арсенале» конкурентов «горожанам».

«Не думаю, что кто-то сможет бороться с «Манчестер Сити» за титул. Если такая команда и есть, то, возможно, это «Арсенал», да и то вряд ли. С «Сити» невозможно сравниться и «Ливерпулю», конечно, в том числе. Команда Клоппа очень уязвима в обороне», - передаёт слова Шмейхеля Manchester Evening News.

Напомним, перед шестым туром первенства «горожане» со стопроцентным показателем (15 очков) идут на первом месте, «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» с 13 баллами делят второе место.