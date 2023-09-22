Полузащитник Донни ван де Бек может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichaes, 26-летний нидерландец находится на радаре «Вильярреала». Для «подводников» вариант с подписанием ван де Бека не является приоритетным, но в испанском клубе не исключают его полностью. В то же время отмечается, что в «Вильярреале» есть сомнения насчёт того, что Донни сможет вернуться на свой лучший уровень.

Донни ван де Бек в сезоне 2023/2024 на футбольное поле не выходил. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 13 миллионов евро.