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Постекоглу: «Не сомневаюсь, что Перишич вернётся на свой уровень»

22 Сентября 2023 • 18:12 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался по поводу недавней кадровой потери «шпор» - это выбывание из-за травмы хорватского ветерана, полузащитника Ивана Перишича. На неделе он порвал крестообразную связку колена, а значит пропустит не один месяц.

«Перишич - это настоящий профессионал. Он был очень важен для команды. У него светлая голова, в каждом из наших матчах он играл важную роль, он светлая голова. Не сомневаюсь, что после травмы он вернется в клуб и достигнет уровня, который был у него до повреждения», - цитирует тренера ВВС.

 «Тоттенхэм» в шестом туре АПЛ сойдётся с «Арсеналом» на «Эмирейтс». Пока в турнирной таблице «шпоры» идут на втором месте, деля его с «Ливерпулем» и «Арсеналом». У всех по 13 набранных баллов.

​Перишич повредил крестообразную связку и вылетел надолго

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Иван Перишич Анге Постекоглу
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