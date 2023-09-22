Постекоглу: «Не сомневаюсь, что Перишич вернётся на свой уровень»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался по поводу недавней кадровой потери «шпор» - это выбывание из-за травмы хорватского ветерана, полузащитника Ивана Перишича. На неделе он порвал крестообразную связку колена, а значит пропустит не один месяц.

«Перишич - это настоящий профессионал. Он был очень важен для команды. У него светлая голова, в каждом из наших матчах он играл важную роль, он светлая голова. Не сомневаюсь, что после травмы он вернется в клуб и достигнет уровня, который был у него до повреждения», - цитирует тренера ВВС.

«Тоттенхэм» в шестом туре АПЛ сойдётся с «Арсеналом» на «Эмирейтс». Пока в турнирной таблице «шпоры» идут на втором месте, деля его с «Ливерпулем» и «Арсеналом». У всех по 13 набранных баллов.

​Перишич повредил крестообразную связку и вылетел надолго