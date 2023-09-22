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​Грилиш рассказал о доверии Гвардиолы

22 Сентября 2023 • 17:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
1 1.15 X 8.50 2 19.00
Через 21 ч. 32 мин.

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о том, как в своё время он почувствовал доверие Хосепа Гвардиолы.

«Я чувствовал, что хорошо играю, и тренер включал меня в состав на большие матчи – против «Арсенала», «Тоттенхэма» и так далее. Я чувствовал любовь и доверие Пепа, потому что играл в этих матчах, а не потому, что он мне что-то говорил. Тренер может сказать, насколько ты важен, но не поставить тебя на игру. А Пепе вообще ничего не говорил, но он выпускал меня в старте на важные матчи, и этим всё сказано», - рассказал Грилиш в клубном подкасте.

В субботу, 23 сентября, «Манчестер Сити» сыграет против «Ноттингем Форест».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш
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