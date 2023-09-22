​Тен Хаг отреагировал на слухи о недовольстве игроков

«Манчестер Юнайтед» плохо начал сезон, и в прессе появилась информация о том, что в команде растёт недовольство главным тренером команды Эриком тен Хагом. Нидерландский специалист на пресс-конференции дал комментарий на этот счёт.

«Я не знаю, является ли это утечкой информации. Но я знаю мнения, я знаю своих футболистов. Каждый может вносить предложения, нас это устраивает. В «Манчестер Юнайтед» нужно выигрывать каждый матч, так что это ничего не меняет», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 23 сентября, - против «Бёрнли».