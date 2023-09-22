​«Милан» нашёл замену Жиру в АПЛ

«Милан» определил футболиста, которого клуб рассматривает в качестве долгосрочной замены для возрастного Оливье Жиру. Как сообщает SpazioMilan, на радаре «россонери» оказался нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

27-летний Уоткинс оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 40 миллионов евро. Ранее слухи связывали этого футболиста с «Челси».

Оливье Жиру, для которого «Милан» подыскивает замену, в последний день сентября отпразднует свой 37-й день рождения. В пяти матчах сезона 2023/2024 француз записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.