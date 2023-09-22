Испанский голкипер Давид де Хеа может объявить о завершении карьеры игрока.

Как утверждает The Guardian, бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» готов повесить бутсы на гвоздь при одном условии — если он не получит место основного голкипера в европейском топ-клубе.

Напомним, прошлым летом де Хеа стал свободным агентом, покинув стан «красных дьяволов». Испанец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего вратаря заинтересованы «Валенсия» и «Бетис». Отмечалось, что де Хеа отказался от переезда в Саудовскую Аравию, так как хочет остаться в Европе.