​Санчо пропустит очередной матч «Манчестер Юнайтед» – он до сих пор отстранён

Отстранение Джедона Санчо от работы с «Манчестер Юнайтед» продолжает действовать. Как известно, футболиста наказали после публикации, в которой он написал, что его делают козлом отпущения. Это была реакция на слова тренера команды Эрика тен Хага о том, что Санчо плохо тренировался, поэтому и не попал в заявку на игру с «Арсеналом».

«Джедон Санчо завтра не будет в составе. Дальше всё зависит от него самого», - сказал тен Хаг журналистам на пятничной пресс-конференции.

Ранее в прессе сообщалось о том, что тен Хаг ждёт извинений от Санчо.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» пройдёт в субботу, 23 сентября.