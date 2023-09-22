Постекоглу – о дерби с «Арсеналом»: «Напугаем их до смерти»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу решительно настроен в преддверии дерби северного Лондона против «Арсенала».

«Будем ли мы играть против «Арсенала» по-другому? В плане своей игры мы не меняемся. Мы выйдем и напугаем их до смерти», - сказал Постекоглу, чьи слова приводит Daily Hotspur.

Матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» пройдёт в воскресенье, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

После пяти сыгранных туров чемпионата Англии «Арсенал» и «Тоттенхэм» имеют в своих активах по 13 зачётных баллов.