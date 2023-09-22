«Манчестер Юнайтед» плохо начал новый сезон, и в коллективе нарастает недовольство главным тренером команды Эриком тен Хагом. Как сообщает Manchester Evening News, ссылаясь на источники в раздевалке, некоторые игроки считают, что у тен Хага есть любимчики в команде, которых он не критикует, в отличие от остальных игроков.

Также отмечается, что некоторые игроки ставят под сомнение тактические решения тен Хага.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 23 сентября. Команда Эрика тен Хага будет играть против «Бёрнли» на выезде.